В Тобольске за помощью можно обратиться к волонтерам и соцработникам

16:26 24 мая 2020
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pixabay.com

Штаб волонтеров на базе центра добровольческого движения действует в Тобольске. Заявки принимаются в круглосуточном режиме. Волонтеры и соцработники оказали помощь по 2143 заявкам, поступившим в период с 28 марта по 21 мая.

Помощь тоблякам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывают 24 социальных работника, 226 добровольцев, 165 их которых волонтеры-медики.

Штаб по приему заявок работает круглосуточно на базе центра социального обслуживания населения (Тобольск, 4 мкр., стр. 48, телефон: 24-12-00). С 7 апреля также заработал второй штаб, заявки принимаются по телефону 24-31-33, пишет ИА "Тюменская линия" со ссылкой на городскую администрацию.

Теги: волонтеры , соцподдержка , телефон доверия , Тобольск
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