Школу в Горнослинкино строят в рамках нацпроекта "Современная школа"

Строительство школы в с. Горнослинкино Уватского района продолжается в рамках национального проекта "Современная школа" федерального проекта "Образование". Одновременно с текущими работами проводится планировка прилегающей территории.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уватского района, в школе уже установлены внутренние перегородки, подрядная бригада утепляет чердак, проводит изоляцию помещений.

Начальник участка ООО "Жилищное строительство" Сергей Крук рассказал, что уже можно посмотреть расположение библиотеки, учебных кабинетов, кабинетов директора и учителей. Спортивный зал будет оснащен отдельными душевыми и санузлами, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Пищеблок состоит из зоны приготовления и обеденного зала. Для его работников предусмотрены собственные санузлы и душевые.

Центральный вход в школу и парковка предусмотрены с ул. Свердлова. По поручению главы района Сергея Путмина за счет местного бюджета эту улицу заасфальтируют и установят восемь дорожных знаков приоритета. На эти цели выделено 3 млн рублей. Еще 10,5 млн рублей потратят на покупку нового оборудования и мебели, пишет ИА "Тюменская линия".

"Полностью обновим оснащение пищеблока и купим необходимое для обустройства кабинетов химии, физики и информатики. Также в спецификации заложены компьютерная и офисная техника, мебель для педагогов", – прокомментировала заведующая Горнослинкинской школой Ольга Черных.

В здании по улице Северной, откуда переедет школа, планируется размещение детского сада. Предварительно объект отремонтируют.