Центральный парк в Заводоуковске могут реконструировать

В Заводоуковске разработан проект Центрального парка "ЭкоУК", который представят на конкурс малых городов и исторических поселений Минстроя России. До 1 июня документация будет подана на рассмотрение в федеральную комиссию.

Авторы проекта провели видео-презентацию, в которой подробно рассказали и показали, каким будет новый парк. При проектировании учитывались мнения горожан, участвовавших в обсуждении в конце апреля.

Как рассказала ведущий аналитик проекта Марина Климанова, разработки велись с учетом истории и символов города. Из символов сложилась колористическая карта местности - это зеленый лес, золотые хлеба. Например, в проекте есть площадка "Поле пшеницы" и смотровая площадка "Элеватор" с видом на город.

Настоящая структура парка и пешеходные маршруты планируется сохранить. Для больших зон предлагается задействовать свободные поляны, чтобы сохранить зеленые насаждения. Останется исторический вход в парк, но добавлены два новых. Пруд очистят и благоустроят. Круговая беговая дорожка зимой будет превращаться в лыжню.

В парке предусмотрены амфитеатр, танцевальная площадка, а также фотозона "Среди злаков", где предлагается сажать различные типы злаковых в зависимости от времени года. Не обойдется без спортивной зоны с тренажерами, сеткой для бадминтона и игровой зоной, детской площадки, зоны с навесом, пишет "Вслух.ру".