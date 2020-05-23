Летние программы для юных тюменцев готовит ДК "Водник"

Традиционный лагерь для детей от 7 до 14 лет планируют открыть летом в ДК "Водник". Кроме того, готовятся программы для проведения на своей площадке или в школьных лагерях.

В культурном учреждении надеются, что планы удастся реализовать. Точные даты пока не называются: возможно, летние смены откроются в июле. Всего планируется организовать две смены на 21 календарный день каждая, по 25 человек, пишет "Вслух.ру".

Также в летние месяцы ДК "Водник" рассчитывает провести серию мероприятий, разнообразить досуг в школьных и загородных тюменских лагерях. Уже разработано и обновлено 12 программ, направленных на творческое развитие, патриотическое воспитание, основы безопасности жизнедеятельности и т.д. В их числе - пиратские квесты, конкурсы "Мистер и Мисс лагеря", "Форпост" и другие.

Подробную информацию о проводимых и планируемых мероприятиях можно найти в официальной группе ДК"Водник".