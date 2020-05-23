Тюменцы предпенсионного возраста получают востребованные профессии

Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста, а также лиц от 50 лет и старше проводится в Тюменской области на базе центров занятости. Учитывая режим повышенной готовности в связи с распространением новой короновирусной инфекции занятия проходят в дистанционном формате.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, на учебу направили более 200 тюменцев. Они проходят подготовку по направлениям: дезинфектор, культорганизатор, специалист по кадрам, специалист по социальной работе, бухгалтерский учет и налогообложение, государственные и муниципальные закупки, делопроизводство, логопедия, организация волонтерской деятельности, организация ресторанного бизнеса и другим.

С 2020 года в рамках национального проекта "Демография" ежегодно планируется обучение не менее 500 граждан старше 50 лет и предпенсионного возраста. Обучение смогут пройти и те, кто работает или ищет работу. Безработным, не получающим государственную пенсию, на время учебы назначается стипендия в размере МРОТ плюс районный коэффициент.

Кроме того, работодатели могут направить сотрудников на повышение квалификации с учетом производственных потребностей, профессиональных целей и задач. Нормативные затраты на оплату стоимости обучения сотрудников им возмещаются на безвозмездной и безвозвратной основе, но в сумме не более 53,4 тысяч рублей на человека. Также работодателю компенсируют затраты на проезд специалиста к месту обучения и обратно, найм жилья и суточные (не более 118 тысяч рублей).