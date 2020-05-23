Серию настольных игр "Мой выбор" провели в Тюмени в онлайн-формате

Фото организаторов

Более 300 подростков со всей России стали участниками тюменского проекта "Мой выбор 2.0", который из-за ограничительных мер проходил в онлайн-формате. Как отмечают организаторы, чемпионат по настольной игре является профилактикой девиантного поведения среди молодых людей и помогает им социализироваться.

В проекте в рамках весеннего чемпионата приняли участие 320 подростков из Тюмени, Москвы, Сочи, а также Армении и Узбекистана. С апреля по май проходили отборочные туры, по итогам которых в полуфинал вышли 18 лучших игроков, а в финал – шесть человек, все они представляли Тюмень. Финальная игровая сессия состоялась 18 мая. Лидером стал Ярослав Елфимов из школы №43, пишет "Тюменская область сегодня".

Серия настольных игр "Мой выбор" – это уникальная разработка тюменских некоммерческих организаций и московских IT-специалистов. "Игра помогает каждому освоить еще один вид ресурса, который есть у каждого, но работать с ним умеют немногие. Этот ресурс – социальный капитал. Он касается связей между людьми – социальных сетей, норм взаимодействия и доверия. Без благополучного взаимодействия доверие падает, а иногда может опуститься до такой степени, что создает крупные социальные проблемы. "Мой выбор" позволяет подросткам самостоятельно оценить, как работают человеческие отношения, и сделать собственные выводы", – отмечают организаторы.