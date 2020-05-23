Аниматоры поздравят юных жителей Викуловского района онлайн

Фото Викуловского районного Дома культуры

Ко Дню защиты детей в Викуловском районе проведут цикл онлайн-поздравлений для юных зрителей. Ребят ждут конкурсы, задания, мастер-классы и сказка на ночь.

Как рассказала заведующая досуговым отделом Викуловского Дома культуры Анастасия Шипачева, экспресс-поздравление будет проходить 1 июня с 9 до 17 часов под названием поздравление "Начудесим счастье". Веселые аниматоры Коржик и Карамелька, Розочка и Цветан, куколки ЛОЛ, радужные фьёки и герои компьютерной игры "Майнкрафт" поздравят юных жителей Викуловского района с праздником. Кром того, ребята будут выполнять интересные задания от них, размещая комментарии в группе "Викуловский Дом культуры" во ВКонтакте. Также ведущие проведут для детей мастер-класс по тестопластике "Лепота", в ходе которого научат делать магнитик в виде мороженого.

С 1 по 7 июня Викуловский ДК запускает новый проект - сказочный онлайн-влог "Читаймер". Аниматоры Рюшечка и Сплюшечка будут читать детям сказки на ночь. Эфир будет начинаться в 21 час. Родители перед сном смогут включить читаймер и услышать сказки Джулии Дональдсон.

Также с 1 июня стартует танцевальный марафон "Танцуй на репите". В группе районного дома культуры будет выкладываться видео с танцевальными движениями из шести комбинаций. Участникам нужно выбрать комбинацию, повторить ее на камеру, выложить с хештегом #танцуйнарепите или прислать в сообщения группы. Ролики будут опубликованы в социальных сетях.

Конкурс "Лучший день блогера" уже стартовал, заявки принимают до 28 мая. Победителей определят по семи номинациям, среди которых "Самый лучший блогер", "Самый юный блогер", "Лучшая операторская работа", "Лучшая закадровая обстановка" и другие. Предусмотрен приз зрительских симпатий для блогера, который наберет самое большое число голосов по итогам голосования во ВКонтакте, пишет ИА "Тюменская линия".

По словам Анастасии Шипачевой, все участники конкурсов получат призы, дипломы, благодарственные письма, подарки.