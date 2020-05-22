В Тюмени нетрезвая женщина-водитель после ДТП напала на инспектора с мобильным телефоном

В областном центре водитель в состоянии опьянения несколько раз ударила инспектора ДПС по голове мобильным телефоном.

Инцидент произошел вчера около часа ночи на улице Николая Семенова, 20. Там столкнулись автомобили "ВАЗ-2113" и Kia Rio. У водителя "Лады", которая ехала с 19-летней сестрой, присутствовали признаки сильного опьянения. Показания алкотестера составили 1,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские вызвали эвакуатор для транспортировки автомобиля на специальную стоянку. Увидев прибывший эвакуатор, водитель стала агрессивной и дважды ударила мобильным телефоном по голове инспектора, который стоял к ней спиной, а также ударила его ногой.

"Предупреждения о том, что к буйной гражданке будет применена физическая сила, не возымели результата. Полицейским пришлось надеть на даму наручники. Она была доставлена в отдел полиции, где также вела себя неадекватно", — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст.318 ч.1 УК РФ по факту применения насилия в отношении представителя власти.