Тюменский детсад выплатит компенсацию за травму девочки

Ленинский районный суд Тюмени вынес решение о взыскании с детского сада №149 более 200 тыс. рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

4 июня 2019 года на прогулке четырехлетняя девочка по недосмотру воспитателя упала со ступенек горки на спину и получила компрессионный перелом позвонков. Работник детсада была привлечена к дисциплинарной ответственности.

Мать ребенка обратилась в детсад с претензией, но в досудебном порядке производить выплаты он отказался. Тогда женщина обратилась в суд с иском о возмещении морального и материального вреда, а также взыскании штрафа за отказ добровольно удовлетворить претензию. В итоге суд вынес решение о взыскании с детсада денег в пользу заявителя.