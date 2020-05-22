Тобольский драмтеатр запустил творческий марафон в честь своего 315-летия

Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова 22 мая празднует 315 лет театральной жизни. Из-за коронавируса артисты не могут пригласить в зал зрителей, поэтому решили собрать всех театралов у себя в группе "ВКонтакте".

10-часовой онлайн-карантинник "315 лет театру в Тобольске" стартовал в 11.00.

В течение дня зрителям удастся посмотреть яркие фрагменты спектаклей разных лет, видеосюжет о том, как отмечалось 300-летие театра, ну и, конечно же, поздравить творческий коллектив с замечательным праздником.

Присоединяйтесь!