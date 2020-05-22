Тобольский драмтеатр запустил творческий марафон в честь своего 315-летия

11:59 22 мая 2020
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sun3-13.userapi.com
| Фото: sun3-13.userapi.com

Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова 22 мая празднует 315 лет театральной жизни. Из-за коронавируса артисты не могут пригласить в зал зрителей, поэтому решили собрать всех театралов у себя в группе "ВКонтакте". 

10-часовой онлайн-карантинник "315 лет театру в Тобольске" стартовал в 11.00.

В течение дня зрителям удастся посмотреть яркие фрагменты спектаклей разных лет, видеосюжет о том, как отмечалось 300-летие театра, ну и, конечно же, поздравить творческий коллектив с замечательным праздником. 

Присоединяйтесь!

Теги: театры , Тобольск
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