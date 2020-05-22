Тюменцам оказывают помощь в виде бесплатных продуктовых наборов

Региональный штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам #МыВместе приглашает компании и неравнодушных граждан помочь в организации бесплатных продуктовых наборов для тех, кому они действительно необходимы.

Оказать помощь может каждый: для этого в крупных торговых центрах, оборудованы специальные брендированные места — "Тележки Добра", где покупатель может оставить продукты с длительным сроком хранения.

Для того, чтобы получить помощь в виде бесплатного продуктового набора, нужно позвонить в штаб помощи по телефону 8-800-200-34-11. После подтверждения данных в социальной службе продуктовый набор доставят волонтеры.