Александр Пересторонин: региональные СМИ заслуживают господдержку

Фото: страница Александра Пересторонина в социальной сети "ВКонтакте"

Региональные, районные и местные СМИ, попавшие в связи с пандемией нового коронавируса и режимом самоизоляции в тяжелую ситуацию, нуждаются и заслуживают господдержку, так как выполняют важные социальные функции. Такое мнение высказал сопредседатель тюменского отделения Общероссийского народного фронта, член правления областного Союза журналистов Александр Пересторонин.

По словам общественника, средства массовой информации, как правило, получают больший доход от продажи рекламы для бизнеса, который сам оказался в бедственном положении. Кроме того, учредителями редакций местных и региональных СМИ часто являются некоммерческие организации или даже физические лица, и потому они не могут претендовать на действующие меры поддержки со стороны государства, предложенные президентом страны Владимиром Путиным. Но главное повод оказать помощь СМИ – их важная социальная функция, особенно в период пандемии.

Эксперт отметил, что есть люди, не верящие в масштаб пандемии или коронавирус в принципе, а есть – строго соблюдающие режим самоизоляции и не имеющие физической возможности лично узнать, что происходит в их городе, и заниматься просвещением и информированием в этих условиях СМИ просто обязаны.

"Еще несколько недель назад в соцсетях на фоне усталости людей от самоизоляции часто появлялись высказывания по типу "почему нет интервью с больными или их семьями?", "у кого-то хоть кто-то заболел?" и так далее. Вскоре ответы на эти вопросы появились, причем с привязкой к нашему региону. Информированность населения в такой ситуации крайне важна. Без работы СМИ, действующих на передовой, могли бы появиться куда большие проблемы с нарушением режима самоизоляции и пропагандой профилактических мер, могло бы вырасти количество заболевших", - подчеркнул Александр Пересторонин.

С предложением поддержать региональные и местные СМИ выступила и Наталья Костенко, депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ, руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ. Она отметила, что, по данным Центра, у отдельных СМИ зафиксировано падение объемов рекламы до 90 процентов, и предложила распространить государственные меры поддержки на региональные и местные СМИ как на наиболее пострадавшие от коронавируса сферы экономики.