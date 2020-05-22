Владимир Путин назвал дату начала сдачи ЕГЭ

С 29 июня выпускники 11 классов общеобразовательных школ начнут сдавать единые госэкзамены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнётся 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме", - отметил президент.

ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением, носит временный характер.

Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия. Что сейчас особо важно для людей – зачисление пройдет в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года.

Призыв на военную службу выпускников школ этого года отложен.

Дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ будут не только в летний период в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года.

В текущем году не менее 60 процентов выпускников школ смогут претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях.