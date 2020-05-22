Благодаря депутатам на дороге к дому тюменского фронтовика появился асфальт

Депутаты Тюменской городской думы Юрий Баранчук и Владимир Гороховцев выполнили просьбу участника Великой Отечественной войны об обустройстве дороги к его дому.

О проблеме Юрий Баранчук узнал в апреле, когда поздравлял фронтовика Ивана Ивановича Гайкова с 96-летием. Ветеран попросил помочь заасфальтировать дорогу к его дому, расположенному в стороне от проезжей части. Депутат пообещал сделать все возможное, чтобы такая дорога появилась.

Депутат Владимир Гороховцев поддержал инициативу Юрия Баранчука, и благодаря их совместным усилиям в канун празднования 75-летия Победы дорогу к дому ветерана заасфальтировали. Теперь работы по благоустройству ведутся во дворе.

Вместе депутаты поздравили ветерана с 75-й годовщиной Великой Победы, пожелали ему крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия и заверили, что всегда готовы прийти на помощь.

Принимая поздравления, Иван Иванович поблагодарил депутатов и отметил, что в 1945-м без страха брал Берлин и сейчас в свои 96 лет ничего не боится. "Было бы здоровье и близкие рядом", – добавил фронтовик.