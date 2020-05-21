Депутат Госдумы продолжает помогать тюменским ветеранам продуктовыми наборами

Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей продолжают получать продуктовые наборы по инициативе депутата Госдумы Николая Брыкина.

На этой неделе для Тюменской областной общественной организации бывших узников фашистских концлагерей было сформировано 34 набора, в которые вошли мясные и молочные продукты, кондитерские товары, мука, масло, сахар и многое другое. На дом ветеранам их доставят добровольцы волонтерского центра "Единой России" и ОНФ.

Ранее 37 таких наборов уже получили члены другой общественной организации, объединяющей малолетних узников фашистских концлагерей, еще 21 – ветераны-пограничники Тюменской области – участники Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи.

Председатель региональной организации бывших узников концлагерей Валентин Котенко поблагодарил всех причастных за заботу о ветеранах и отметил, что Николай Брыкин тесно сотрудничает с общественниками, в частности, помог им выпустить дополнительный тираж книги с воспоминаниями тюменских узников "Закаленные в невзгодах".