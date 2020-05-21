"Ближе к творчеству" с Ольгой Безбородовой

Фото: пресс-служба ТКТО

Тюменское концертно-театрально объединение совместно с проектом "Афиша Тюмень" продолжает радовать горожан интересными онлайн-рубриками.

Еженедельно творческие люди Тюмени делятся спецификой, а иногда и секретами своей профессии. Мы все привыкли смотреть концерты и спектакли из зрительного зала, а теперь сможем прикоснуться к этому изнутри и стать "Ближе к творчеству".

Седьмой онлайн-гость рубрики - актриса Тюменского драмтеатра Ольга Безбородова.

Артист всегда держит лицо

Если он идет по улице в плохом настроении, а к нему в этот момент кто-то обращается (спрашивает, сколько времени или как пройти), артист сразу включает "актерские навыки". Да и вообще, актеры, глубоко уважающие свою профессию, всегда по улице ходят с прямой спиной, с приятным выражением лица. Но я не называю это маской, это именно уважение к профессии. Артист знает, что на него в любой момент могут смотреть зрители, и ему нужно держать марку. Человек может и не знать, что я актриса, но я всегда буду отвечать вежливо и четко - это уже на уровне рефлексов.

Актрисы редко красятся и наряжаются в быту

Бывают, конечно, исключения. Но большинство актрис редко используют яркий макияж в повседневности. Я всю жизнь наблюдаю эту ситуацию. Артисты в жизни одеваются проще, чем это принято. Для них главное - удобство. Чем дольше артист работает в профессии, тем меньше ему хочется вычурности в жизни. Мы в жизни чаще - неприметные люди.

Артист всегда звучит громко и четко

Я давно заметила, что по сравнению с большинством людей актеры всегда говорят громче, четче, артикулированнее. Мы постоянно работаем над своей речью, и это заметно. А на сцене опытные артисты всегда знают, когда нужно перейти на шепот, куда направить звук, как удержать внимание зрителя. Этому учат в театральных школах.

Многие актеры суеверны

К примеру, кто-то уходя из гримерки не выключает свет за гримерным столиком. Для меня это сомнительная необходимость, но подобное часто встречается. Некоторые молятся перед выходом на сцену, кто-то бегает, другие молчат, вяжут или бесконечно говорят. Таких примет бесчисленное множество. Это индивидуальное желание каждого, во что верить.

Успех актера не говорит о степени его таланта

Чтобы стать знаменитым, не обязательно быть талантливым. В наше время часто на роли в театре и кино утверждают тех, кто добился успеха благодаря настойчивости, трудолюбию, везению и так далее. Не мной замечено, что востребованные артисты чаще всего не выпячивают себя нигде и никогда. Им хватает внимания к себе в профессии, поэтому в жизни они спокойнее, сосредоточеннее, серьезнее.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.