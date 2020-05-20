Часть льготных транспортных карт тюменцев разблокируют

В Тюмени с 20 мая разблокируют транспортные карты федеральных льготников, пенсионеров по возрасту до 65 лет и граждан, не имеющих хронических заболеваний. Решение было принято городским оперативным штабом по профилактике коронавирусной инфекции.

До окончания срока режима повышенной готовности по-прежнему приостановлено действие электронных транспортных карт следующим категориям:

— учащимся средних общеобразовательных школ;

— студентам средних и высших учебных заведений;

— лицам, указанным в абзаце первом пункта 6.1. постановления правительства Тюменской области от 17.03.2020 №120-п "О введении режима повышенной готовности" (граждане старше 65 лет и граждане, имеющие заболевания).