Организация выплатит 900 тыс. рублей за гибель сотрудника в ДТП

Тюменский областной суд оставил в силе решение Тюменского районного суда о взыскании в пользу тюменца компенсации морального вреда за смерть отца, погибшего при исполнении трудовых обязанностей.

Трагедия произошла 23 марта 2018 года в Нижневартовском районе. Водитель автомобиля "Лада", принадлежавшего ООО "ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС", на автодороге на Самотлорском месторождении в Нижневартовском районе не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "КамАЗ". Водитель и пассажир легкового автомобиля, сотрудники организации, погибли. Виновным в ДТП был признан водитель легкого автомобиля, в связи с его смертью в возбуждении уголовного дела было отказано.

Сын погибшего пассажира обратился в Тюменский районный суд с иском к ООО "ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС" о взыскании компенсации морального вреда. В январе 2020 года Тюменский районный суд вынес решение о взыскании с организации в пользу тюменца морального вреда в размере 900 тыс. рублей. Ответчик обжаловал решение суда в Тюменский областной суд, однако жалоба была оставлена без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.