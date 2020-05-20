В Тюменском районе по требованию прокуратуры снесли 10 ветхих домов

09:19 20 мая 2020
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Фото: pixabay.com

Прокуратура Тюменского района проверила исполнение законодательства в сфере ЖКХ администрацией Богандинского муниципального образования.

На территории муниципального образования находились 10 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу. Жильцов оттуда пересилили, а администрация не принимала мер по сносу ветхого жилья, представлявшего опасность для окружающих.

В адрес главы муниципального образования было внесено представление об устранении нарушений. В результате аварийные дома были снесены, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

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