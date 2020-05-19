В Тюмени начались опрессовки

15:17 19 мая 2020
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В Тюмени с 18 мая стартовали гидравлические испытания тепловых сетей.

В первый из 7 этапов опрессовок вошли теплосети, расположенные в заречных микрорайонах, в микрорайоне Тура, в периметре улиц Елизарова, Максима Горького, Одесской, 50 лет Октября, Харьковской, Циолковского, Осипенко. Подача горячей воды потребителям, проживающим в этих районах, ограничена по 30 мая.

"На каждый из этапов, которые в целом охватят более 800 км теплотрасс, отведено по 14 дней. За это время специалистам УСТЭК предстоит не только выявить повреждения тепловых сетей и магистралей, но и устранить их в полном объеме", — сообщает пресс-служба АО "УСТЭК".

УСТЭК напоминает, что при обнаружении парения и растекания воды или других признаков повреждения теплосетей необходимо обращаться по телефону контактного центра +7 (3452) 38-62-00.

Теги: горячая вода , УСТЭК
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