В Тюмени начались опрессовки

В Тюмени с 18 мая стартовали гидравлические испытания тепловых сетей.

В первый из 7 этапов опрессовок вошли теплосети, расположенные в заречных микрорайонах, в микрорайоне Тура, в периметре улиц Елизарова, Максима Горького, Одесской, 50 лет Октября, Харьковской, Циолковского, Осипенко. Подача горячей воды потребителям, проживающим в этих районах, ограничена по 30 мая.

"На каждый из этапов, которые в целом охватят более 800 км теплотрасс, отведено по 14 дней. За это время специалистам УСТЭК предстоит не только выявить повреждения тепловых сетей и магистралей, но и устранить их в полном объеме", — сообщает пресс-служба АО "УСТЭК".

УСТЭК напоминает, что при обнаружении парения и растекания воды или других признаков повреждения теплосетей необходимо обращаться по телефону контактного центра +7 (3452) 38-62-00.