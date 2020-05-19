В Тюменской области на лето у пригородных поездов добавятся вагоны

В Тюменской области с 19 мая на летний период увеличивается количество вагонов на ряде поездов на направлении Вагай — Утяшево, Ишим — Вагай — Тюмень, Тюмень — Усть-Тавда — Тобольск, Тавда — Устье-Аха.

Как сообщили в пресс-службе АО "Свердловская пригородная компания", на период неблагоприятной эпидемиологической ситуации во всех пригородных поездах ежедневно при каждом прибытии на станцию формирования проводится дезинфекция контактных поверхностей: обрабатываются сидения, поручни, ручки, подоконники и оконные рамы, санитарные узлы. Полная дезинфекция проводится во время технического обслуживания поездов и во время текущего ремонта.