В Тюменской области на лето у пригородных поездов добавятся вагоны

В Тюменской области с 19 мая на летний период увеличивается количество вагонов на ряде поездов на направлении Вагай — Утяшево, Ишим — Вагай — Тюмень, Тюмень — Усть-Тавда — Тобольск, Тавда — Устье-Аха.
Как сообщили в пресс-службе АО "Свердловская пригородная компания", на период неблагоприятной эпидемиологической ситуации во всех пригородных поездах ежедневно при каждом прибытии на станцию формирования проводится дезинфекция контактных поверхностей: обрабатываются сидения, поручни, ручки, подоконники и оконные рамы, санитарные узлы. Полная дезинфекция проводится во время технического обслуживания поездов и во время текущего ремонта.
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