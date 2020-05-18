Тюменская певица написала песню про коронавирус

Тюменская певица Жанна Прохорихина, взорвавшая соцсети песней "За Путина" и последующими за ней "разборками" с Аленой Водонаевой, вновь решила отметиться творчеством на актуальную тему.
В этот раз она написала и спела песню "Жить" ("Мама, дай мне мыло"), в которой идет речь о том, чтобы отмыть планету от коронавируса. Сама певица охарактеризовала свое произведение как "антикоронавирусную песню, где аксиома - жизнь драгоценна и каждый человек имеет право на жизнь!"
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Фото: скрин из youtube-канала Жанны Прохорихиной.
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