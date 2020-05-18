Гроб с останками из Спасской церкви передали на исследование специалистам

В Тюмени находку, сделанную в северном приделе Спасской церкви, транспортировали для дальнейших следственных действий. Напомним, на прошлой неделе в ходе реставрационных работ строители нашли в склепе гроб с человеческими останками.

"Специалистами организации-подрядчика в течение нескольких дней велась масштабная подготовительная работа, и сегодня произведена выемка гроба. Он будет находиться в изолированном помещении, соответствующем нормам для обеспечения хранения, с поддержанием нормативных условий температуры и влажности", — сообщили в комитете по охране объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

С находкой будут работать судмедэксперты и реставраторы. Они установят, как долго существовало захоронение и кому именно могут принадлежать останки.

Есть версия, что останки принадлежат Андрею Текутьеву, знаменитому тюменскому предпринимателю, меценату и городскому голове. Он завещал похоронить себя и жену в склепе этого придела. Скончался Текутьев в 1916 году.

Вместе с этим существуют и другие, противоречащие этому предположению данные. Окончательный ответ будет получен после упомянутых исследований.