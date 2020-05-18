Ишимских детей начнут лечить с помощью лор-комбайна

Фото Жанны Стрижак

В детской поликлинике областной больницы №4 появилось автоматизированное рабочее место врача – оториноларинголога. Современная установка позволяет точно диагностировать патологии горла, носа, а также заболевания среднего и наружного уха с помощью эндоскопического осмотра.

Кроме того, использование видеосистемы дает возможность получить цветное фото или видео высокого качества, это позволяет увидеть пациенту и врачу визуализировать патологический очаг до и после лечения.

С помощью новой установки врач теперь может максимально удобно и без боли проводить практически все необходимые манипуляции - удаление серной пробки, аспирацию носовых ходов и придаточных пазух носа, распыление лекарств, промывание миндалин, лечения аденоидных вегетаций и т.д. Противопоказанием для применения лор-комбайна могут быть сильные искривления полости носа и носовой перегородки.

В детской поликлинике ОБ №4 обслуживается более 33 тысяч детей, это не только юные жители Ишима, но и близлежащих районов. Как правило, в эндоскопическом обследовании нуждаются пациенты перед проведением высокотехнологической помощи на лор-органах для определения объема операции. Ранее для этого пациентам приходилось ездить в Тюмень. Сейчас это можно сделать в Ишиме, по полису, в рамках ОМС.

Оборудование поступило в рамках национального проекта "Здравоохранение" для реализации программы "Бережливая поликлиника", сообщила пресс-служба ОБ-4.