Новый дом культуры появится в Заводоуковске на месте старого

Новый дом культуры планируют построить в Заводоуковске. Он появится на месте старого ДК "Машиностроителей", который призван ветхим и аварийным и подлежит сносу.

Предварительное обследование здания провели представители Главного управления строительства Тюменской области и администрации Заводоуковского городского округа. Установлено, что фундаменты, несущие стены и потолочные перекрытия находятся в аварийном состоянии. Более того, старый корпус не соответствует нормам доступности маломобильных граждан. Проводить капремонт и реконструкцию будет экономически несообразно. Поэтому заводоуковцам предлагают построить новый дом культуры в границах существующего участка.

Новое здание должно вмещать в себя 300 посадочных мест, помещения для культурно-досуговых и экспозиционно-выставочных мероприятий, творческой деятельности клубных формирований, пишет "Вслух.ру".