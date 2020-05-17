Профилактическую акцию по детской дорожной безопасности проведут в Тюменской области

Профилактическая акция "Внимание – дети", направленная на обеспечение детской дорожной безопасности, стартует в Тюменской области с 18 мая и продлится до 14 июля. В мероприятиях примут участие сотрудники ГИБДД и волонтеры.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, за время самоизоляции дети могли забыть правила дорожного движения. Во время прогулок им будет трудно ориентироваться в условиях интенсивной транспортной среды. Автоинспекторы проведут с юными участниками дорожного движения и их родителями разъяснительную работу у перекрестков, пешеходных переходов, у велосипедных дорожек, во дворах и жилых зонах.

Кроме того, школьники получат наглядные пособия в виде открыток, закладок, которые напомнят о правилах поведения на дороге. Печатные материалы были изготовлены в рамках региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения".

В этом году количество ДТП с участием детей в Тюменской области существенно сократилось. Однако более 80% аварий на дорогах с участием детей происходит по вине взрослых водителей.

