Многоразовые маски бесплатно получили 16 тысяч жителей области

Фото: пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Более 16 тысяч жителей Тюменской области получили бесплатные многоразовые маски. Доставка на дом многоразовых масок социально уязвимым группам населения проводится по поручению губернатора Александра Моора.

Так, индивидуальные средства защиты бесплатно предоставляются одиноким или одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам; малоимущим пожилым людям и инвалидам; малоимущим семьям с детьми.

Заявку на получение маски можно оставить:

— в консультационном пункте по телефону 8-800-201-41-41 (для жителей г. Тюмени);

— в диспетчерских службах центров социального обслуживания по месту жительства — для жителей муниципальных образований области.

Напомним, с 14 мая в Тюменской области действует масочный режим. По рекомендации Роспотребнадзора граждане обязаны при нахождении в общественном транспорте и такси, при посещении любых общественных мест и организаций использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразовые.