В "Ночь музеев" Дом.ru объединит искусство и технологии

16 мая на сайте телеком-оператора "Дом.ru" свои двери распахнет арт-галерея, посвященная "Ночи музеев 2020". Участников ждут авторские онлайн-экскурсии по городам и музеям, мастер-классы по живописи для детей и взрослых, а также розыгрыши промокодов на арт-вечеринку Painty.

Международная акция "Ночь музеев" пройдет в России в 14-й раз, но впервые в новом онлайн-формате: без билетов, перемещений по городу и спешки, чтобы успеть везде побывать. Вместе с сотрудниками музеев, учеными, художниками, видеоблогерами "Дом.ru" собрал на своем сайте интересную коллекцию. Так, например, не выходя из дома, можно побывать в Воронеже и узнать историю создания российского флота, прогуляться по подземной галерее Врубелевского корпуса музея в Омске, увидеть дореволюционные гаражи Петербурга, в Улан-Удэ познакомиться с историей и культурой народов, проживающих в Республике Бурятия. Тюмень в проекте представляет Мультицентр "Контора пароходства" с авторской экскурсией "Засыпает" художника Александры Мельниковой.

Тех, кто любит рисовать, ждет серия прямых эфиров с мастер-классами по живописи в официальной группе "Дом.ru" во ВКонтакте:

- Дарья Долгополова, художник-педагог, блогер, автор популярного YouTube-канала "Dari Art - Рисовать может каждый" проведет "сладкий" мастер-класс по акварели. Начало в 10.00, время московское;

- Анастасия (Корнилова) Дюкина, художник, основатель, арт-директор и преподаватель сети художественных студий приглашает к себе семейную аудиторию на этюд гуашью "Птичка на яблоневой веточке". Начало в 12.00 (мск);

- Телеканал, полностью посвященный искусству, Museum приглашает на мастер-класс "Цветы" от Елены Моисеевой, реставратора и художника-декоратора. За час участники нарисуют картину с маками, а еще у них будет возможность принять участие в специальном розыгрыше подарка – графического планшета от канала. Начало в 14.00 (мск);

- Наталья Юршина, профессиональный художник и рекордсмен Книги Рекордов России как художник, который провел самый массовый мастер-класс в нашей стране, научит рисовать "Звездное небо" акриловыми красками. Начало в 16:00 (мск);

Чтобы принять участие в розыгрыше промокодов на арт-вечеринку Painty достаточно внимательно смотреть экскурсии на сайте "Дом.ru" и запомнить код, который будет показан в видео, или оставить комментарий "Хочу рисовать" под конкурсным постом в сообществе оператора в "ВКонтакте", сделав репост записи на свою страницу (на время конкурса она должна быть открытой). Победители будут выбраны среди подписчиков случайным образом.