Найденные в Спасской церкви останки предстоит исследовать судмедэкспертам

16:22 14 мая 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Источник фото:ru.wikipedia.org

В Тюмени в ходе реставрационных работ в Спасской церкви строителями было найдено захоронение. Гроб с человеческими останками был обнаружен в подвале алтарной части северного придела церкви.

"О том, как долго существовало захоронение, и кому именно могут принадлежать останки, предстоит выяснить в рамках судебно-медицинской экспертизы", — сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

В ближайшее время представители Следственного комитета по Тюменской области совместно со специалистами реставраторами произведут выемку гроба для следственных действий.

Фото: Тюменская линия

Ремонтно-реставрационные работы на объекте приостановлены, пока проектную документацию не скорректируют по итогам обследования захоронения.

Есть версия, что останки принадлежат Андрею Текутьеву, знаменитому тюменскому предпринимателю, меценату и городскому голове. Он скончался в 1916 году. 

Андрей Иванович был старостой Спасской церкви. Он построил там придел и завещал похоронить себя и жену в склепе этого придела. 

Вместе с этим существуют и другие сведения, окончательный ответ будет получен после упомянутых исследований.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2020