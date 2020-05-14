Найденные в Спасской церкви останки предстоит исследовать судмедэкспертам

В Тюмени в ходе реставрационных работ в Спасской церкви строителями было найдено захоронение. Гроб с человеческими останками был обнаружен в подвале алтарной части северного придела церкви.
"О том, как долго существовало захоронение, и кому именно могут принадлежать останки, предстоит выяснить в рамках судебно-медицинской экспертизы", — сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
В ближайшее время представители Следственного комитета по Тюменской области совместно со специалистами реставраторами произведут выемку гроба для следственных действий.
Ремонтно-реставрационные работы на объекте приостановлены, пока проектную документацию не скорректируют по итогам обследования захоронения.
Есть версия, что останки принадлежат Андрею Текутьеву, знаменитому тюменскому предпринимателю, меценату и городскому голове. Он скончался в 1916 году.
Андрей Иванович был старостой Спасской церкви. Он построил там придел и завещал похоронить себя и жену в склепе этого придела.
Вместе с этим существуют и другие сведения, окончательный ответ будет получен после упомянутых исследований.
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