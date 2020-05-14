Тюменцы могут проконсультироваться по поводу ухода за пожилыми родственниками

В областном геронтологическом центре работает единый телефон системы долговременного ухода: 8-800-550-27-27.
По этому номеру жители области могут получить квалифицированную консультацию по вопросам организации ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщить о людях, нуждающихся в уходе, и узнать, куда следует обратиться, а также получить информацию о возможности пройти курс обучения навыкам ухода для родственников тяжелобольных людей, сообщает департамент социального развития Тюменской области.
Телефон работает по будням с 8:00 до 16:30. Звонок бесплатный.
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