Депутат Тюменской гордумы Алексей Рагозин следит за строительством соцобъектов в Плеханово

На строительной площадке будущего детского сада в Плеханово возобновились работы. Ранее они были приостановлены в связи с введением в регионе режима повышенной готовности и для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно проекту детсад рассчитан на 350 мест. В самом здании на площади в пять тысяч квадратных метров разместятся четырнадцать групп, в том числе для детей ясельного возраста. Для проведения занятий с детьми предусмотрены спортивные и музыкальные залы, кабинеты коррекции речи и рисования. НА прилегающей к дошкольному учреждению территории будут оборудованы игровые зоны с теневыми навесами и площадки со спортивным оборудованием для занятий физкультурой.

"Граждане, покупавшие квартиры в новых домах, рассчитывали на появление детских садов и школ, и это одна из задач, которую необходимо решить для улучшения качества жизни жителей "Плеханово", – отмечает депутат Алексей Рагозин. В Тюменской городской думе он представляет интересы горожан, проживающих на данной территории, которая является частью его избирательного округа.

В рамках национального проекта "Демография" в ближайшее время в микрорайоне "Плеханово" планируется начать строительство еще одного детского сада. Кроме того, по информации департамента образования и науки Тюменской области, в 2022 году здесь начнется возведение школы.