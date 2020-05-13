Более 100 тыс. случаев превышения скорости зафиксировали камеры на тюменских дорогах

О количестве нарушений ПДД, зафиксированных автоматизированными камерами фотовидеофиксации в этому году, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

180 тысяч нарушений — это превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, движение по полосе для общественного транспорта, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. 101 тысячу раз камеры зафиксировали превышение скоростного режима. Почти вдвое, до 27 тысяч, выросло число нарушений на перекрестках, связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора. Более 11 тысяч водителей допустили это нарушение повторно.

В ГИБДД отмечают, что в общем число фиксируемых камерами нарушений снизилось почти на 15%.