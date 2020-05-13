В Тюменской области появятся четыре десятка модульных ФАПов

В 2020 году в населенных пунктах Тюменской области планируется открыть 41 модульный фельдшерско-акушерский пункт. Новые медпункты появятся в 11 районах. 29 медпунктов откроются за счет средств регионального бюджета. 12 модульных фельдшерско-акушерских пунктов установят за счет средств федерального бюджета.
В ФАПах оборудуют приемный, процедурный и прививочный кабинеты. В них также обустроят помещения для персонала, санитарные и хозяйственные комнаты. Сельские медпункты оснастят аппаратами ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, дефибриллятором, экспресс-анализаторами уровня холестерина и сахара в крови и другим современным медицинским оборудованием.
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