Тюменские парки и скверы обработали от клещей

В Тюмени завершен первый этап акарицидной обработки парков, скверов, бульваров, зон массового отдыха, обустроенных мест отдыха в городских лесных массивах. Также противоклещевые обработки были проведены на газонах вдоль улично-дорожной сети, в межквартальных проездах и на площадках для выгула собак.

Акарицидная обработка зеленых зон в этом году проводилась в Тюмени с 20 апреля, департаментом городского хозяйства администрации Тюмени и управами административных округов было обработано 1363,98 Га.

"В соответствии с установленными правилами после проведенной обработки проводится контроль эффективности. В случае обнаружения на обработанной территории клещей обработка данного участка территории проводится повторно. Кроме того, акарицидную обработку повторяют в июле–августе", — рассказывают в комитете здравоохранения администрации города Тюмени.

Тем, кого все же укусил клещ, оказывают помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Ленина, 69). Проверить клеща на наличие инфекции можно в ФБУН "Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области".