В Тюменском районе прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность

Тюменским Гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.
Сегодня, 12 мая, и в среду, 13 мая, чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости в лесах) ожидается на юге Тюменской области в отдельных юго-западных районах и в Тюменском районе.
В связи с этим повышается вероятность количества пожаров и случаев тепловых поражений людей.
Жителям Тюмени напоминают, что с 18 апреля на города установлен особый противопожарный режим.
На период действия особого противопожарного режима запрещается разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую траву, приготовления пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств для приготовления пищи на углях, за исключением приготовления и приема пищи в специально отведенных зонах, предусмотренных на территориях городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.
При обнаружении пожара, в том числе горения сухой травы и камыша, леса или торфа необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112.
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