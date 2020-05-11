ГИБДД призывает тюменцев быть внимательнее при переходе дороги

В Тюменской области сокращается количество ДТП, которые происходят по вине пешеходов. Тем не менее, каждый десятый наезд на человека происходит именно из-за нарушения правил пешими участниками дорожного движения. Госавтоинспекция региона призывает быть внимательнее, выходя на проезжую часть.

По данным ГИБДД, с начала 2020 года в Тюменской области произошло 66 дорожных аварий, связанных с наездом на пешехода. Восемь человек погибли, 63 получили травмы. В 25 случаях пешеходы переходили проезжую часть вне пешеходных переходов, при этом идти до него было совсем недалеко. Восемь человек ранены при переходе улично-дорожной сети на красный сигнал светофора, девять пешеходов попали под колеса автомобилей, когда шли вдоль проезжей части, хотя рядом был тротуар.

Большую опасность для пешеходов представляет нахождение на проезжей части без цели ее перехода. Как правило, такие инциденты случаются в темное время суток с нетрезвыми пешеходами, чаще на загородных дорогах и заканчивается это нередко трагически. С начала года произошло 14 таких аварий, в которых погибли пять пешеходов, девять ранены.

Сотрудники ГИБДД продолжают профилактические мероприятия с пешими участниками дорожного движения: разъясняют и привлекают к административной ответственности. При этом напоминают: безопасность на дорогах зависит во многом от самих пешеходов.