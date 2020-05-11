На тюменских дачах приступили к посеву моркови и свёклы

Тюменские дачники начали сеять морковь и свёклу. По народному календарю делать это можно уже после дня Кузьмы Огородника, который отмечен 1 мая.

Как отмечают эксперты, в мае еще возможны заморозки, поэтому для посадки следует выбирать овощи, которые не боятся легких холодов. Тюменская огородница с 40-летним стажем Ольга Федорова поделилась, что у каждого есть свои секреты и традиции. "Я, например, сею морковь в непосредственной близости от лука – эти культуры защищают друг друга от огородных вредителей. Что касается свеклы, то ее можно высадить и позже, 2-3 дня погоды не сделают", - рассказала она.

По словам опытной дачницы, все овощи должны быть посажены до середины мая, после придет черед картофеля. Синоптики, в свою очередь, обещают, что вторая декада мая будет теплой, без заморозков. Потому огородные работы можно продолжать, пишет "Вслух.ру".