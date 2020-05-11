Тюменский врач поделится с подростками секретами профессии

Социальный образовательный проект "Шанс.ПрофBox" подготовил бесплатную онлайн-программу для тюменских подростков. В программе врач-онколог Владимир Шидин поделится с участниками тонкостями врачебной профессии и расскажет о необходимых навыках. Заявку на участие в проекте подали 16 ребят.

Участники на протяжении трёх недель будут слушать лекции и выполнять домашние задания. Самые активные получат "ПрофБаллы", которые можно будет обменять на призы.

Первое задание заключалось в том, что подростки должны были рассказать об их понимании профессии врача, почему эта профессия важна, и поделиться своими мыслями на своей страничке в соцсети. После этого участники примерили на себя роли терапевта, окулиста и других врачей и сняли интересные ролики в TikTok.

Все те, кто хочет присоединиться к проекту, но не успел этого сделать, могут стать участниками второй волны проекта. Организаторы просят следить за новостями в группе тюменского "Шанса" в соцсети "ВКонтакте" – vk.com/chance_tmn. Также в этом сообществе регулярно появляются результаты социальных исследований современной молодежи. Так, недавно эксперты узнали у школьников, кем они хотят стать в будущем. Наиболее желаемыми профессиями стали профессии врача, юриста, преподавателя, программиста и спортсмена, пишет "Тюменская область сегодня".