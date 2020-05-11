Тюменцы могут создать огород на своем окошке

Весной тюменцы, у которых нет дачи, могут создать грядку прямо у себя на подоконнике. При этом выращенные продукты будут экологически чистыми и богатыми полезными витаминами, а доступ к ним будет возможен в любое время суток.

Садовод Виктория Степанова рассказала, что зелёный лук, укроп, салат, шпинат и многие другие растения можно вырастить в ящиках на подоконнике. При этом идеальным вариантом для квартирного выращивания является зелёный лук. Он неприхотлив, быстро растёт и к тому же очень полезен. В почву можно сажать как севок, так и обычную репку. До посадки можно замочить луковицы в воде и дождаться их прорастания. Чтобы на столе всегда была свежая зелень, сажать лук можно каждые две недели.

Быстрые темпы роста показывает и укроп. Перед посадкой рекомендуется замочить семена в тёплой воде на 20 часов, а после посадки накрыть контейнер прозрачной плёнкой, которую не снимают до появления всходов. Плёнка необходима и для выращивания рукколы. При выборе предпочтительнее остановиться на раннеспелых сортах – рококо и покер. Рукколу высаживают в рыхлую почву в небольшие горшки.

Кресс-салат также является быстрорастущим продуктом – он вырастает за две недели. Сажать его можно в любую почву, при этом семена следует рассеять по поверхности и накрыть ёмкость плёнкой для создания парникового эффекта.

Полезным для организма является и шпинат. Однако его нельзя сажать в торф, необходимо использовать любой другой готовый грунт и горшки глубиной от 15 см. Перед посадкой семена нужно замочить на сутки и сеять на расстоянии 5 см друг от друга, углубляя семена в почву на 1,5 см.

Для выращивания зелени наиболее важным фактором является постоянное увлажнение воздуха, а не полив почвы. Если поливать можно раз в 2-3 дня, то опрыскивать из пульверизатора рекомендуется до трёх раз в сутки. Также каждый день необходимо поворачивать все горшки на 180 градусов, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".