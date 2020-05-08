Владимир Якушев, заразившийся коронавирусом, выписан из стационара

Глава Минстроя России и экс-губернатор Владимир Якушев выписан из стационара для дальнейшего прохождения лечения дома. сообщения о том, что у министра подтвердился диагноз по коронавирусной инфекции у него диагностировали 1 мая.

"Министр поблагодарил врачей и медицинский персонал ГКБ 52 департамента здравоохранения Москвы, в которой проходил лечение, всех, кто в эти дни желал ему скорейшего выздоровления", - сообщает пресс-служба министерства.