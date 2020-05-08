В Тюменском районе высадят "Сад памяти"

Сегодня, 8 мая, в Богандинском участковом лесничестве Тюменского района, возле поселка Княжево и деревни Кыштырла, высадят хвойные деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Специалистами лесного комплекса будет высажено 1418 саженцев сосны в рамках плановых работ по лесовосстановлению, на площади 0,8 га появится геоглиф в форме цифры 75 в честь 75-летия Великой Победы.

"Многие ветераны лесного хозяйства Тюменской области прошли фронт, затем восстанавливали леса, пострадавшие в военное время. В первые же месяцы войны страна оказалась отрезанной от основных поставщиков топлива того времени. Нефти и угля не хватало для военных нужд, поэтому лесные массивы стали главным топливным ресурсом. Крупные потери оказались и в кадрах лесоводов, погибших на фронте. В каждом районе Тюменской области жили ветераны, внесшие неоценимый вклад в дело восстановления лесов — вырастили достойную смену высококлассных специалистов, дали начало знаменитым лесным династиям Тюменской области", — рассказывают в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Из-за ограничительных мер по коронавирусу акция проводится силами лесничества без привлечения граждан. Однако каждый может присоединиться к акции "Сад памяти" и в условиях самоизоляции. Можно посадить дерево на своем дачном или приусадебном участке или сделать поделку в виде дерева со своими детьми и посвятить это дерево своему родственнику, рассказав о нем в соцсетях под хештегом #СадПамятиДома.

В Великую Отечественную войну в ряды Красной Армии было призвано 250 тысяч наших земляков. 103246 жителей Тюменской области не вернулись с войны, 74115 погибли в бою, 20256 — пропали без вести, 8481 — умерли от ранений, 394 — погибли в плену.