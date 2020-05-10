Тюменский проект "Галерея онлайн" объединил художников со всей России

Более 90 художников и фотографов из разных городов России стали участниками проекта "Галерея онлайн", который завершился накануне в Тюмени. Их работы будут оценивать будут оценивать эксперты из Тюмени, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Красноярска.

Проект стартовал 31 марта, участники загружали свои картины и фотографии в галерею, формируя онлайн-выставку. В течение майских праздников лучшие работы определит экспертный совет.

"Подобные проекты – отличная возможность для показа и продвижения творческих работ. Для профессионального развития художника важен взгляд со стороны, не только ценителей искусства, но и экспертное мнение более опытных мастеров", - прокомментировал один из экспертов, участник II Всероссийского пленэра имени Туржанского, пленэров в Париже, Милане, Турции, Италии Евгений Панин.

В настоящее время на проект прислали более 90 работ. На сегодняшний день в проекте можно увидеть более 90 работ. По количеству участников лидируют Тюмень, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

По словам автора проекта Ильи Злыгостева, после отмены режима повышенной готовности работы победителя будут представлены в выставочном зале мультицентра "Контора пароходства".