В Тобольске родители трудных подростков получают дистанционную помощь

Родители несовершеннолетних, которые находятся в Тобольском социально-реабилитационном центре, могут получить дистанционную консультацию и поддержку по телефону. Об этом сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Центр работает в условиях полной изоляции. Пока подростки из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, проходят реабилитацию, завотделением социальной реабилитации Татьяна Кузнецова проводит для их родителей телефонные консультации. По ее словам, ситуация в этих семьях остается на контроле специалистов, дистанционно продолжается сотрудничество с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних, управлением социальной защиты населения г. Тобольска.

К поступлению в центр готовится новая смена сотрудников, все они предварительно пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию.

"В этой непростой ситуации с особым вниманием относимся к здоровью своих подопечных. Но даже в условиях ограничительных мер мы продолжаем помогать ребятам "найти себя", научиться ладить со сверстниками и взрослыми, жить в обществе", – отметила директор центра Татьяна Левина.