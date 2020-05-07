В Тюменском районе снесли четыре опасных аварийных дома

15:31 07 мая 2020
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Фото: pixabay.com

В поселке Боровском и Успенском муниципальном образовании прокуратура проверила исполнение местными администрациями законодательства в сфере ЖКХ.

На территории этих муниципальных образований располагались четыре многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу. Жильцы этих домов были переселены, но ветхое жилье, представляющее опасность для окружающих, так и не снесли.

"Прокуратура района в адрес глав муниципальных образований внесла представления об устранении нарушений закона. По результатам их рассмотрения аварийные дома снесены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

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