В Тюменском районе снесли четыре опасных аварийных дома

В поселке Боровском и Успенском муниципальном образовании прокуратура проверила исполнение местными администрациями законодательства в сфере ЖКХ.

На территории этих муниципальных образований располагались четыре многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу. Жильцы этих домов были переселены, но ветхое жилье, представляющее опасность для окружающих, так и не снесли.

"Прокуратура района в адрес глав муниципальных образований внесла представления об устранении нарушений закона. По результатам их рассмотрения аварийные дома снесены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.