В Тюмени проверяют качество дорожных работ

12:03 07 мая 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области сотрудники ГИБДД проверяют места производства дорожных работ. Автоинспекторы обследовали 60 участков производства дорожных работ, на 8 из них работы проводились с нарушением нормативных требований.

Одно из условий безопасности при производстве дорожных работ— своевременное информирование участников дорожного движения о приближении к опасным участкам. В этом году в местах производства дорожных работ в Тюменской области произошло 13 ДТП, в которых пострадали 16 человек, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Сейчас один из самых масштабных участков, где ведутся дорожные работы, это федеральная трасса Тюмень — Ханты-Мансийск. Там проходит капитальный ремонт с увеличением полос движения до четырех и разделением транспортных потоков. Работы по ремонту проезжей части ведутся на участках с 46 по 53-й км, с 60 по 80-й, с 94 по 101-й, со 114 по 122-й, также ремонтируются 5 мостов:  на 49-м, 53-м, 79-м, 83-м, 98 километрах. 

Теги: ремонт дорог
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2020