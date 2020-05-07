В Тюмени проверяют качество дорожных работ

В Тюменской области сотрудники ГИБДД проверяют места производства дорожных работ. Автоинспекторы обследовали 60 участков производства дорожных работ, на 8 из них работы проводились с нарушением нормативных требований.

Одно из условий безопасности при производстве дорожных работ— своевременное информирование участников дорожного движения о приближении к опасным участкам. В этом году в местах производства дорожных работ в Тюменской области произошло 13 ДТП, в которых пострадали 16 человек, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Сейчас один из самых масштабных участков, где ведутся дорожные работы, это федеральная трасса Тюмень — Ханты-Мансийск. Там проходит капитальный ремонт с увеличением полос движения до четырех и разделением транспортных потоков. Работы по ремонту проезжей части ведутся на участках с 46 по 53-й км, с 60 по 80-й, с 94 по 101-й, со 114 по 122-й, также ремонтируются 5 мостов: на 49-м, 53-м, 79-м, 83-м, 98 километрах.