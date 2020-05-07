Тюменцы получили 11 млн рублей от "Росмолодежи" на свои проекты

В Тюмени появятся документальный фильм про рак, передвижная экспозиция и образовательный медиапроект для школьников.

Тюменцы представили на всероссийский конкурс молодежных проектов от "Росмолодежи" 177 проектов по девяти номинациям: "Студенческие инициативы", "Развитие социальных лифтов", "Добровольчество", "Инициативы творческой молодежи", "Патриотическое воспитание", "Спорт, ЗОЖ, туризм", "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие", "Укрепление семейных ценностей" и "Молодёжные медиа".

В итоге 11 инициатив тюменцев из 177 заявленных поддержали на общую сумму 10 020 000 рублей. Среди вузов поддержку в 1 600 000 рублей получил Тюменский индустриальный университет.

Так, в Тюмени снимут фильм про рак, в котором никто не плачет. Елизавета Апаева, автор документальной картины, получила на ее реализацию 1 700 000 рублей. Также в конкурсе поучаствовала команда центра развития медиа и кино "Медиаполис" со всероссийским образовательным проектом #Домашка. Тюменцев поддержали в размере 1 100 000 рублей. Полученные средства планируют потратить на проработку и усиление методического материала, а также на создание отдельной платформы. На ней соберут пошаговые уроки по темам в сфере медиа, чтобы участники могли сохранить все знания и применить их на практике.

Кроме того, среди образовательных организаций поддержку в 1 600 000 рублей получил Тюменский индустриальный университет в номинации "Развитие студенческих клубов".

Все проекты реализуют до 30 июня 2020 года.