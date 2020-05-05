Тюменки с особенностями здоровья смогут побороться за звание самой оптимистичной

| Фото: Всероссийское общество автомобилистов Тюменской области

Стартовал набор участниц в новый сезон ежегодного конкурса красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья "Мисс Оптимистка". Отборочный тур пройдёт в заочном формате с 1 до 31 мая.

Конкурс красоты "Мисс Оптимистка" впервые провели в 2004 году, с тех пор в конкурсе приняли участие около 500 девушек. Профессиональное образование получили более 200 из них, создали свой бизнес – 50, а 17 участниц смогли в ходе конкурсных испытаний найти свою вторую половинку. Руководителем проекта на протяжении всех 16 лет является его автор Рашид Хамзин.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить организаторам пять фотографий, а также записать видеоролик-визитку с рассказом о себе. Продолжительность видеоролика – одна минута, а возраст участниц не имеет значения.

По словам организаторов, свою историю стоит начать с имени и места проживания. Во второй тур пройдёт те, кто наберёт наибольшее количество лайков. Условия задания второго тура огласят в третьем квартале 2020 года. Конкурс будет включать в себя три тура, по итогам которых жюри отберут самых сильных участниц, которые будут приглашены на финал конкурса в Тюмень.

Записи видео и фотографии следует отправлять в мессенджеры Viber или WhatsApp по телефону: +7 (999) 548-87-97. Там же можно получить более подробную информацию о конкурсе, пишет "Тюменская область сегодня".