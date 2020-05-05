Сотрудники тобольского СРЦН стали ближе к своим подопечным

Источник фото: Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Тобольска

Тобольский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних перешёл на особый режим работы из-за распространения коронавируса. Теперь, начиная с 20 апреля, работники центра работают в полной изоляции, как и многие другие учреждения социальной сферы.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в настоящий момент в стенах центра на реабилитации находятся 19 ребят из двенадцати семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Процесс реабилитации обеспечивают 12 специалистов, которые помогают в организации дистанционной учебы школьников, в изучении нового материала, подготовке письменных работ и домашнего задания, держат дистанционную связь с учителями-предметниками. Также они проводят тематические воспитательные и профилактические занятия, которые направлены на формирование здорового образа жизни, и оказывают детям психологическую помощь и поддержку. Кроме того, специалисты центра помогают на кухне, занимаются уборкой помещений и территории центра.

Самоизоляция работников центра вместе со своими подопечными помогает ощутить себя частью единой и дружной семьи. Сотрудники вместе с детьми занимаются утренней зарядкой, общаются и читают книги, организуют субботники, а вечерами встречаются за чашкой чая.