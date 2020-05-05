Тюменцам дали советы по выбору удобрений

Многие тюменские дачники уже успели высадить морозостойкие культуры на своём участке. Однако перед посадкой основных культур почву необходимо удобрить, и самое лучшее время для этого – начало мая.

Агротехник и почвовед Сергей Мальцев рассказал, что большинство садоводов и владельцев ЛПХ используют весной органические удобрения: торф, перегной, золу, гумус. Благодаря таким удобрениям растения получают дополнительную подпитку, увеличивается количество полезных бактерий и микроэлементов в почве, положительное влияние отмечается и на структуру грунта. Однако эти удобрения могут содержать семена сорных растений, личинки вредителей и споры грибов.

Минеральные удобрения, в отличие от органических, не улучшают структуру грунта. Однако они помогают развитию и росту растений, снабжая их полезными веществами. Такие удобрения представляют собой гранулы, которыми посыпают почву перед перекопкой или посадкой. Чтобы не навредить урожаю, необходимо правильно применять питательные вещества.

Так, азотные удобрения используют для капусты и зелени – они помогают росту зелёной массы. Фосфорные удобрения необходимы клубнике, гороху, зерновым растениям – такой вид удобрений помогает плодам набирать массу. А для подпитки корневой системы, необходимой корнеплодам (морковь, картофель, свекла), используются калиевые удобрения, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

В специальных магазинах продаются и комплексные удобрения, они помогают повысить урожайность и облегчить уход за растениями. При этом для каждого растения разработан свой комплекс, наиболее популярные: "Стимул", "Синьор Помидор", "Калимаг", "Акварин", "Азофоска", "Калимагнезия" и другие.