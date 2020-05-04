Участники тюменского челленджа #делайдело72 получили призы за активность

Фото организаторов

Более 80 человек стали участниками онлайн-челленжа #делайдело72, который проходил с 18 марта по 30 апреля, во время самоизоляции тюменцев. В прямом эфире среди них разыграли призы: подарки получили 21 человек.

Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, участники ежедневно выполняли креативные дела и фиксировали результаты в сторис, публиковали посты о выполнении заданий во ВКонтакте. По итогам заданий 12 тюменцев выиграли крейзи-боксы, четверо получили вместительные рюкзаки. Организаторы также разыграли подписку на Netflix, пару беспроводных наушников JBL, портативную колонку JBL, кофеварку и фотоаппарат мгновенной печати.

"Онлайн-интерактив с нашими подписчиками показал, что можно вести активный образ жизни в стенах дома и даже получать за это призы. Двойная польза для участников челленджа: воспитали в себе новые положительные привычки и стали обладателями ценных подарков", — отметила руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

Узнать о результатах челленджа можно в сообществе мультицентра "Моя территория".